Notebook da gaming con RTX 4050 in offerta a 799€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Chi è alla ricerca di un notebook da gaming economico ma con un hardware aggiornato e potente può ora puntare sull’ottimo HP Victus 15, ora disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 799 euro. Il modello in questione è dotato del processore Intel Core i5-12450H e della scheda video NVIDIA RTX 4050. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP Victus 15: è il notebook da gaming da prendere oggi

Il notebook HP Victus 15 si caratterizza per la seguente scheda tecnica:

processore Intel Core i5-12450H

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera retroilluminata con layout italiano

sistema operativo Windows 11

Il notebook in questione, quindi, offre le prestazioni giuste, con una scheda grafica di qualità, in grado di gestire al meglio tutti i giochi più recenti, anche grazie alle tecnologie RTX. Si tratta del modello su cui puntare, grazie a un rapporto qualità/prezzo al top, per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 15 con un prezzo scontato di 799 euro. L’offerta è valida per il Prime Day di Amazon ed è disponibile premendo sul box qui di sotto. Per sfruttare la promo basta avere un abbonamento ad Amazon Prime, accessibile anche con prova gratuita di un mese, senza costi e senza alcun vincolo.