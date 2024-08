Notebook Acer con i5-12450H e 16 GB di RAM in offerta su Amazon a 599€: è un BEST BUY

Il notebook Acer Aspire 5 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo laptop dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il modello in questione è disponibile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. La versione in offerta è dotata del processore ad alta potenza Intel Core i5-12450H che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Acer Aspire 5: ecco perché è il notebook da prendere

Il notebook Acer Aspire 5 è uno dei migliori modelli della sua fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD a cui si affianca il processore Intel Core i5-12450H, una CPU ad alta potenza in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono, inoltre, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una tastiera full size con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook ha una dotazione di porte completa, con Thunderbolt 4, tre porte USB 3,2 Gen 1 ed anche una porta HDMI 2.1. C’è il supporto al Wi-Fi 6 ed anche un sensore di impronte digitali.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il notebook Acer con un prezzo scontato di 599 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.