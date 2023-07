Notebook 14'' FHD, non manca proprio nulla: ti sorprenderà (189€)

Il notebook Medion, in questa fascia di prezzo, è uno dei più consigliati sia in termini di performance e sia per quanto riguarda l’autonomia. Sarai felice di sapere che, grazie all’offerta che ti proponiamo oggi, potrai mettere le mani su un portatile che si distingue per qualità costruttiva e funzionalità al di sopra della media.

Approfittane adesso, prima che la promozione giunga al termine: fai il tuo acquisto e, grazie ad uno sconto Amazon del 5%, il notebook Medion è già tuo a soli 189 euro invece di 199 euro.

Minimo storico su Amazon per il notebook Medion

Il notebook Medion è dotato di uno schermo FullHD da 14 pollici e pesa solo 1,3 Kg: estremamente leggero e semplice da trasportare. Inoltre, la memoria RAM di 4 GB e l’SSD da 128 GB garantiscono ottime prestazioni per qualsiasi attività tu debba svolgere. A bordo troviamo il processore Intel Celeron N4020 che supporta anche l’elaborazione di video, immagini e streaming online ad alta risoluzione. Con Windows 10 già installato, avrai a disposizione tutte le app e le funzionalità di cui necessiti.

Da sottolineare anche il design elegante in alluminio e la cerniera a 180°, che rendono questo notebook flessibile e adatto per ogni esigenza. La batteria garantisce una lunga durata in fase di utilizzo e ti permetterà di lavorare, giocare o navigare senza interruzioni. Un’opportunità da cogliere al volo, prima che l’offerta finisca: completa il tuo ordine e riceverai il notebook Medion a casa con consegna veloce e gratuita.

