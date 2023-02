NordVPN: scopri perché questa VPN è davvero speciale

NordVPN è tra le migliori VPN sul mercato. Grazie a questo provider avrai il massimo in sicurezza e privacy. Attivala subito al 63% di sconto e ottieni anche un regalo. La tua navigazione online sarà instradata in un tunnel crittografato che rende la connessione anonima al 100%.

In pratica, i tuoi dati e le tue informazioni saranno inaccessibili a terzi. Questo ti risparmia da potenziali attacchi malevoli, furti di identità digitale e cybercriminali. Ma la particolarità di questo servizio è che offre funzionalità esclusive che altri non hanno.

Prima fra tutte Threat Protection. Attiva ogni volta che il tuo dispositivo è acceso, non necessità di un collegamento ai server VPN di NordVPN per entrare in funzione. Come uno scudo blocca hacker, malware e tracker oltre che annunci pubblicitari, pop up e banner di app e siti internet.

Sarai completamente protetto da qualsiasi minaccia, riconoscendo anche se applicazioni o file sono corrotti prima che possano infettare i tuoi dispositivi. Grazie a questa speciale funzionalità hai un alleato potente che ti permette di navigare online senza preoccupazioni e in totale privacy.

NordVPN è la VPN che ottimizza la tua connessione

NordVPN offre anche un indirizzo IP dedicato italiano collegato a un server VPN collocato a Milano. Questo è molto utile per poter accedere in modo sicuro al tuo conto corrente online, ma senza insospettire inutilmente la tua banca che, altrimenti, vedrebbe accessi con indirizzi IP sempre differenti.

A ciò si aggiunge anche la larghezza di banda illimitata dei suoi server che garantisce una connessione stabile e veloce sempre. Tra l’altro, hai anche a disposizione un’opzione che delega al provider la scelta automatica del server che in quel momento offre le migliori prestazioni. Così avrai uno streaming senza buffering e una navigazione sempre prestante.

Infine, dobbiamo menzionare Meshnet, una nuova funzionalità della VPN NordVPN che permette di creare una rete privata sicura per molti dispositivi situati in qualsiasi parte del mondo, accedervi da remoto e inviare tutto il tuo traffico online attraverso un altro dispositivo.

