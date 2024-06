NordVPN regala GIGA GRATIS per navigare e 30 giorni di soddisfatti o rimborsati

Attiva un abbonamento NordVPN per sicurezza, privacy e ottimizzazione su tutti i tuoi dispositivi. Grazie alla nuova offerta non solo ottieni fino al 73% di sconto, in base al piano di abbonamento scelto, ma anche un altro regalo fantastico NordVPN. Infatti, rispettivamente 1GB, 3GB o 20GB di traffico dati inclusi con Saily senza roaming.

Devi solo scegliere il Paese e con Saily hai una eSIM da attivare poco prima del viaggio per avere a destinazione una connessione dati senza roaming e super veloce. Zero sorprese e/o costi a sorpresa (e queste non sono mai belle sorprese). Tutto questo incluso con la tua nuova VPN, ma non è tutto.

Attivando NordVPN oggi stesso hai il diritto di 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. In pratica, hai 30 giorni per provare il suo servizio VPN con tutte le sue funzionalità e, se non ne sei soddisfatto, chiedere il rimborso completo dell’abbonamento.

NordVPN è molto più di una VPN

Sia che viaggi molto o che stai sempre a casa, avere una connessione privata e protetta è necessario oggigiorno. Ecco perché molti si stanno affidando a NordVPN. Grazie a questa soluzione smart hai molto di più rispetto a sicurezza e privacy, ottieni anche ottimizzazione, stabilità e velocità. Attiva un abbonamento NordVPN!

L’offerta di oggi ti permette di risparmiare fino al 73% di sconto, ma dovrai aprire il link qui sopra in una pagina con navigazione in incognito sul tuo browser. Una volta attivato il tuo piano di abbonamento, tra i 3 disponibili, ottieni in regalo rispettivamente 1GB (Base), 3GB (Plus) o 20GB (Ultimate) di traffico dati con le eSIM Saily.

Nel frattempo NordVPN ti protegge da qualsiasi minaccia online che potrebbe mettere a rischio la tua privacy. Un tunnel criptato crittografa tutte le tue informazioni, rendendoti così anonimo al 100% online. Un anti-malware blocca qualsiasi virus in arrivo e un anti-tracker elude qualsiasi monitoraggio sui tuoi dati.

I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata per una connessione stabile e veloce. Così ti puoi assicurare streaming senza buffering e gaming a bassissima latenza. Inoltre, grazie al suo ad-blocker incluso navighi online e in app senza annunci pubblicitari, banner e pop-up.