NordVPN: online l'offerta esclusiva per il nuovo anno (-63%)

NordVPN, servizio VPN di riferimento per l’intero settore, ha da poco lanciato la sua offerta esclusiva per il nuovo anno: i piani di due anni sono in promo a partire da 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi, con sconti fino al 63%. In più, gli utenti che attiveranno il servizio riceveranno 3 mesi extra in regalo, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni qualora la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Tutti i vantaggi del piano di due anni di NordVPN

Tra i principali punti di forza di NordVPN menzioniamo la compatibilità estesa con i principali dispositivi oggi in uso. Dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone Android agli iPhone, dai tablet più economici fino agli iPad: l’app di NordVPN è disponibile su qualsiasi tipo di piattaforma.

Un altro vantaggio è dato dalla velocità di connessione. In media, quella di NordVPN tocca i 6730 Mbps, contro i 2000/3000 Mbps della concorrenza. Di fatto, la connessione Internet di NordVPN va il doppio rispetto a quella offerta dagli altri servizi.

Sul fronte della sicurezza, NordVPN offre ai suoi utenti più di una funzionalità esclusiva. Una delle più importanti è Threat Protection, servizio in grado di bloccare gli annunci pubblicitari, avvisare qualora ci siano delle violazioni delle credenziali e trovare malware nei download da Internet.

Approfitta dell’offerta esclusiva di NordVPN per attivare il piano di due anni a soli 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, grazie al 63% di sconto. La promo rientra nell’offerta per il nuovo anno di NordVPN e non durerà ancora a lungo.

