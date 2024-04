NordVPN in OFFERTA a -69% + 3 mesi EXTRA per POCHE ORE

Oggi è il giorno perfetto per mettere al sicuro la tua privacy e i tuoi dati personali su tutti i tuoi dispositivi. Attiva NordVPN in offerta a un prezzo speciale e con un regalo. Hai solo poche ore per farlo. Abbonati al 60% di sconto per 2 anni. Inclusi nella promozione hai anche 3 mesi extra completamente gratis. Un’ottima opportunità per assicurarti la migliore VPN sul mercato.

Il segreto per ottenere questo ottimo sconto è aprire il link in privato o in incognito, in base al browser che utilizzi solitamente. Così ti assicuri il massimo risparmio. Ma hai solo poche ore, quindi non perdere altro tempo se vuoi salire sul treno del risparmio che ti porta a destinazione dove regnano sicurezza, privacy e ottimizzazione.

Infatti, con NordVPN hai un tunnel criptato in grado di prendere tutte le tue informazioni e criptarle in modo che siano illeggibili a estranei e malintenzionati. Inoltre, grazie a questa VPN hai sempre un Indirizzo IP differente dal tuo e una posizione virtuale diversa. Così niente e nessuno può risalire alla tua identità digitale.

NordVPN è VPN, Antivirus, Anti-Tracker, Ad-Blocker e Ottimizzazione

Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi hai un sistema integrato che garantisce protezione, privacy e ottimizzazione. Infatti, con una sola app hai VPN, Antivirus, Anti-Tracker, Ad-Blocker e Ottimizzazione. Abbonati al 60% di sconto per 2 anni. In regalo ottieni subito 3 mesi extra gratis per una protezione aggiuntiva.

Grazie a ThreatProtection, inclusa nel tuo abbonamento, hai una funzionalità che integra tre servizi importanti. Il primo è un Anti-Malware che blocca qualsiasi minaccia in arrivo dal web tramite download o email. Il secondo è un Anti-Tracker che ferma qualsiasi attività di monitoraggio sul web che spia ogni tua mossa. Il terzo è un Ad-Blocker che nasconde annunci pubblicitari, pop-up e banner.

NordVPN fornisce anche server con larghezza di banda illimitata in grado di ottimizzare notevolmente la tua connessione indipendentemente da traffico dati, operatore telefonico e altri elementi. Così hai velocità che raggiungono picchi in download eccezionali e uno streaming senza buffering. Aggiungici anche un gaming senza latenza e sei al 100% salvo da qualsiasi problema.