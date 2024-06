NordVPN lancia l'offerta dell'estate con Giga di dati eSIM gratis

Sul sito ufficiale di NordVPN è disponibile una nuova offerta per l’estate: fino al 69% di sconto sui piani di due anni di NordVPN, a cui si aggiungono 20 GB di dati eSIM per l’app Saily. La promozione, valida a tempo limitato, prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Se si è alla ricerca di una VPN premium per proteggersi dalle minacce online e di un servizio eSIM semplice da usare e con tariffe convenienti, la nuova offerta di NordVPN capita al momento e al posto giusto.

NordVPN: fino al 69% di sconto + 20 GB di dati eSIM in regalo

NordVPN è il servizio VPN ideale per tutti i giorni. Grazie a tecnologie all’avanguardia, infatti, offre la massima protezione online, mantenendo i propri dispositivi al sicuro da malware ed eventuali attacchi hacker. In più potenzia la privacy, assicurando una navigazione in completo anonimato.

L’app Saily propone invece un servizio di eSIM internazionale che semplifica notevolmente l’accesso a Internet in più di 150 Paesi al mondo. Oltre alla semplicità d’uso, Saily si distingue dagli altri servizi analoghi per offrire tariffe ultra-vantaggiose, consentendo così agli utenti di ottenere un risparmio considerevole rispetto ai costi del roaming all’estero.

A questo proposito, l’ultima offerta di NordVPN assicura fino a 20 GB di dati eSIM in omaggio. La quantità di Giga cambia in base al piano VPN selezionato:

Base (3,99 euro al mese): 1 GB di dati eSIM

(3,99 euro al mese): 1 GB di dati eSIM Plus (4,99 euro al mese): 3 GB di dati eSIM

(4,99 euro al mese): 3 GB di dati eSIM Ultimate (7,49 euro al mese): 20 GB di dati eSIM

Per aderire alla nuova promozione collegati alla pagina dedicata di NordVPN e pigia sul pulsante Ottieni NordVPN posizionato in alto a destra.