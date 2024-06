NordVPN lancia la promo dell'estate: prezzo scontato e tanti vantaggi

È il momento giusto per attivare NordVPN: con la nuova promozione estiva, infatti, la VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in questione include la possibilità di utilizzare la VPN senza limiti su 10 dispositivi ed anche l’accesso a una eSIM Saily con Giga inclusi per l’uso all’estero.

C’è anche il piano Ultimate in offerta, con un costo di 6,89 euro al mese, che aggiunge 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware oltre a un bundle di Giga ancora più ricco. Per sfruttare le offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN: è la VPN giusta da attivare in estate

NordVPN è la VPN giusta da attivare oggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi differenti senza costi aggiuntivi

Con NordVPN è ora possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Come sottolineato in precedenza, è disponibile anche il piano Ultimate, che aggiunge:

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

il password manager multi-piattaforma

il sistema antimalware

Il costo è di 6,89 euro al mese. Entrambe le versioni di NordVPN includono una eSIM Saily, da utilizzare all’estero grazie a Giga inclusi gratuitamente.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione lanciata da NordVPN è disponibile solo per un breve periodo di tempo.