NordVPN: la nuova offerta estiva con Giga gratis per viaggiare all'estero

NordVPN va incontro alle famiglie che si preparano ad andare in vacanza all’estero. Quest’estate il popolare servizio VPN premium regala fino a 20 GB per Saily eSIM, la SIM virtuale di Nord Security che annulla i costi di roaming in oltre 150 paesi nel mondo. Attivare adesso NordVPN significa quindi avere in un unico pacchetto la possibilità di navigare in sicurezza e in pieno anonimato disponendo al contempo di una connessione mobile anche fuori dall’Europa senza contratto e senza vincoli.

Con Saily eSIM azzeri i costi di roaming anche nei paesi extra UE

Saily eSIM offre dei piani tariffari su misura che hanno in comune la totale assenza di vincoli. Grazie all’offerta combinata con NordVPN Ultimate i clienti hanno ben 20 GB da utilizzare per la navigazione durante le vacanze estive. I vantaggi però non finiscono qui, perché al di là dell’abbinamento con Saily, i nuovi clienti che attivano NordVPN accedono ad uno sconto fino al 69% sui piani di due anni.

L’offerta NordVPN + GB gratis su Saily ha un costo di partenza di 3,99 euro al mese, ma in quel caso con 1 GB di Saily eSIM incluso. Salendo al piano Plus il traffico arriva a 3 GB e il costo a 4,99 euro al mese con l’aggiunta di numerose funzioni di sicurezza per la VPN. Con il piano Ultimate si invece ha il massimo della protezione (è incluso anche 1 TB di spazio di archiviazione in cloud crittografato) e ben 20 GB da usare con Saily, il tutto ad un prezzo ultra conveniente di soli 7,49 euro al mese grazie allo sconto che in questo caso arriva al 69%.

Qualunque sia il piano scelto, NordVPN prevede per tutti i livelli di abbonamento la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Gli indecisi che non hanno mai sperimentato i vantaggi di navigare sotto una VPN potranno quindi provare il servizio senza pensieri e senza rimetterci dei soldi nel caso in cui dovessero decidere di non proseguire dopo il primo mese.