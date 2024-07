NordVPN è la migliore VPN da usare in vacanza: ora è in sconto fino al 72%

NordVPN si conferma, sempre di più, la VPN da usare in vacanza e in estate, per una connessione sicura, privata e senza blocchi geografici. Grazie all’offerta in corso, infatti, la VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Nel prezzo è inclusa la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi differenti (anche in contemporanea). In base alla versione scelta, NordVPN è ora in sconto fino al 72%. Inoltre, chi sceglie NordVPN può attivare una eSIM Saily (pensata per avere Internet all’estero) avendo a disposizione alcuni Giga gratis.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

VPN da usare in vacanza: perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN da usare in vacanza. Il servizio in questione prevede:

una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log , per un accesso a Internet sicuro e senza tracciamento

e con una , per un accesso a Internet sicuro e senza tracciamento una connessione senza limiti di banda e con la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi differenti

e con la possibilità di utilizzo su l’accesso a un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per poter evitare i blocchi geografici online

Grazie all’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,39 euro al mese, con il piano biennale e una garanzia di rimborso di 30 giorni. C’è anche la possibilità di puntare sul piano Ultimate, che costa 6,89 euro al mese includendo anche il password manager, 1 TB in cloud e il sistema anti-malware per una connessione ancora più sicura.

Tutte le versioni di NordVPN con il piano biennale includono Giga gratis per le eSIM di Saily, fino a 20 GB, in modo da poter navigare all’estero (con un dispositivo compatibile con le eSIM) senza dover pagare. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi la versione preferita di NordVPN, disponibile anche con piani annuali e mensili.