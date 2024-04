NordVPN al 69% è una BOMBA: privacy per tutti i dispositivi

Basta un tap per proteggere la tua privacy da tutti i curiosi del web. Non farlo ti mette in pericolo ed espone i tuoi dati sensibili, personali e di pagamento a chiunque. Con NordVPN metti al sicuro tutti i tuoi dispositivi e con la migliore tecnologia disponibile oggi. Approfitta subito del 69% di sconto! L’offerta la trovi solo a questo link, ma fai attenzione. Infatti, per poter accedere a questo risparmio devi aprirlo in modalità di navigazione in incognito sul tuo browser.

Oltre a questo super sconto hai anche un regalo aggiuntivo. Infatti, se ti abboni subito con il piano di 2 anni ottieni altri 3 mesi extra gratis. Un’ottima occasione per risparmiare ulteriormente senza rinunciare a una delle migliori VPN disponibili sul mercato. La sua app multi-device si installa su qualsiasi dispositivo ed è compatibile con qualunque sistema operativo, anche smart TV e console.

Inoltre, è estremamente leggera. Questo è molto importante perché vuol dire che non pesa né sul sistema e né sull’efficienza della batteria. Addirittura NordVPN include non solo una potente VPN, ma anche Threat Protection. Questo altro non è che un sistema di difesa e ottimizzazione in grado di migliorare la tua esperienza online attraverso tre funzionalità importantissime.

NordVPN è anche Threat Protection

NordVPN è in offerta speciale al 69% di sconto. Per ottenerlo andare solo a questo link, ma aprirlo con la modalità di navigazione in incognito sul tuo browser. Così risparmi, ottieni altri 3 mesi extra gratis e prezzo bloccato per 2 anni. Vediamo ora cosa include Threat Protection:

anti-malware per bloccare qualsiasi minaccia tra malware e virus proveniente da file ed email;

per bloccare qualsiasi minaccia tra malware e virus proveniente da file ed email; anti-tracker per aggirare il monitoraggio delle tue attività online da parte di tracker e aziende;

per aggirare il monitoraggio delle tue attività online da parte di tracker e aziende; ad-blocker per nascondere annunci pubblicitari, pop-up e banner mentre navighi e in app.