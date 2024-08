Non solo iPhone 16: AirPods Pro 3 e AirPods 4 in arrivo, nuovi dettagli

Certamente, iPhone 16 – in tutte le sue varianti – è il prodotto Apple più atteso del momento. Tuttavia, stando alle più recenti indiscrezioni, non sembra essere l’unica novità che la mela morsicata ha in programma di lanciare a breve. Fra queste, con ogni probabilità ci sono anche i nuovi AirPods Pro 3 e AirPods 4.

Non è certo che il loro lancio avverrà in contemporanea con quello dei nuovi melafonini, e cioè il prossimo 9 settembre, ma in rete iniziano a trapelare alcune possibili caratteristiche dei nuovi auricolari.

iPhone 16 non sarà solo: spazio per i nuovi AirPods

Stando a quanto emerso di recente, il modello di punta godrà di una cancellazione del rumore decisamente migliorata, mentre il design in ear verrà mantenuto invariato rispetto all’attuale versione in commercio.

The new AirPods Pro is coming—perform with Digital ANC that much better than previous version. — Kosutami (@Kosutami_Ito) August 27, 2024

L’edizione standard avrà con se una serie di novità e miglioramenti, ancora non resi noti, ma nemmeno questa versione dovrebbe avere a bordo la cancellazione attiva del rumore. Per il momento, è l’unica informazione trapelata.

Also for the AirPods 4th generation, both would be announced soon https://t.co/Jr5khSJdCU — Kosutami (@Kosutami_Ito) August 27, 2024

Fino al prossimo 9 settembre non c’è modo di sapere con certezza se Apple è decisa a presentare i nuovi AirPods Pro 3 e AirPods 4 durante lo stesso evento di lancio dei nuovi iPhone 16.

Non resta che aspettare una manciata di giorni per conoscere le reali intenzioni della mela morsicata. Anche nel caso in cui il lancio degli auricolari non fosse previsto per questo evento, siamo abbastanza certi che ormai manchi poco all’ufficializzazione.