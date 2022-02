Non solo GTA 6, anche Bully 2 per Rockstar Games: lo dice un insider

La conferma, telefonata ma importante, dello sviluppo di GTA 6 lascia gli utenti chiedersi se a questo punto ogni progetto legato alla realizzazione di Bully 2 non sia stato definitivamente accantonato. Tom Henderson, noto giornalista e insider del settore, crede che non sia affatto così: non è detto che si parli necessariamente del sequel, ma è fermamente convinto che qualcosa attorno al franchise continui a muoversi.

Bully 2 o Bully Remastered in futuro insieme a GTA 6?

Rispondendo in modo anche un po' piccato ad un utente che lo prendeva in giro per le precedenti previsioni errate su Bully 2, Henderson ha dichiarato:

“Scusami, in che punto dell'annuncio di oggi viene detto che si tratta del prossimo focus principale di Rockstar? Hanno semplicemente detto che GTA 6 è in sviluppo. Sono ancora in attesa del fatto che stia succedendo qualcosa con la serie Bully. GTA 6 è in sviluppo da molto tempo, l'annuncio di oggi non serve per dire che hanno appena iniziato a lavorarci. Gestiranno i progetti come hanno sempre fatto.”

Dire che qualcosa sta accadendo con il franchise di Bully è un modo piuttosto criptico di affermare che potrebbe davvero succedere di tutto: di un progetto legato a Bully 2 si è parlato per settimane negli ultimi tempi, incluse le motivazioni che avrebbero portato Rockstar Games a cancellare il progetto originale, allo scopo di concentrarsi su GTA 5 e Red Dead Redemption.

Non è da escludere che, proprio come fatto con GTA, il team voglia sondare il terreno con una nuova remastered/remake dell'episodio originale, e valutare la risposta del pubblico per un eventuale sequel.