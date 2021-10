Google Pixel 6 e 6 Pro, ci siamo: ecco la data ufficiale di lancio

Dopo una massiccia fuga di notizie ed anticipazioni, abbiamo finalmente una data per l'annuncio ufficiale di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nonostante alcune specifiche tecniche siano già praticamente confermate, restano ancora parecchi dubbi che molto presto verranno sciolti.

Quando avverrà la presentazione dei nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro?

L'evento ufficiale in onore dei prossimi top di gamma del colosso statunitense avrà luogo martedì 19 ottobre.

Un curioso conto alla rovescia trova spazio nella pagina dedicata al lancio dei dispositivi: la particolarità è che, tenendo a lungo premuta la barra spaziatrice, è possibile assistere a piacevoli animazioni con cui vengono modificati widget, sfondo e musica. Tra le altre cose, potrete anche aggiungere l'evento al calendario premendo sul tasto corrispondente.

In tempi di pandemia, appare scontato che non si vada incontro ad un evento dal vivo: si tratterà infatti di una presentazione in streaming preregistrata. Tra le caratteristiche tecniche degne di nota ricordiamo la presenza del processore Tensor, che dovrebbe garantire prestazioni al top e massima fluidità del sistema.

Per quanto riguarda invece i prezzi di vendita, sulla base dei rumor diffusi online, si prevede che Pixel 6 possa costare 649 euro, a differenza del Google Pixel 6 Pro che invece dovrebbe essere venduto ad 899 euro.