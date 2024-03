NON ASPETTARE: questa Friggitrice ad Aria a 29€ è REGALATA!

Non sei pronto a questa folle offerta.. La friggitrice ad aria di Cecotec Cecofry Pixel 2500 da ben 2,5L è proposta a un prezzo davvero ridicolo grazie alle “Offerte di Primavera” di Amazon! Potrai infatti pagarla solo 29,90€ poiché il prezzo di listino è scontato del 19%. Vediamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

Questa friggitrice ad aria è dotata di cestello da 2,5 litri, ideale per preparare deliziose pietanze per due persone, offrendoti la possibilità di cucinare in modo comodo e veloce. Inoltre, grazie alla potenza di 1200 W, questa friggitrice ti consente di cucinare in tempi rapidi, eliminando lunghe attese e consentendoti di gustare i tuoi piatti preferiti in un batter d’occhio.

È dotata anche di tecnologia PerfectCook che assicura risultati impeccabili ogni volta, garantendo pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno grazie alla circolazione uniforme dell’aria calda. Con questa friggitrice ad aria, hai anche la possibilità di gestire la cottura con precisione grazie al timer regolabile da 0 a 30 minuti, assicurando un utilizzo sicuro e senza preoccupazioni grazie al sistema di protezione contro il surriscaldamento.

Le sue dimensioni sono davvero compatte, il ché ti non solo ti offre funzionalità, ma anche la comodità di poterla posizionare ovunque tu viglia. Inoltre, la facilità di pulizia e la lavabilità in lavastoviglie rendono questa friggitrice estremamente facile da usare in qualsiasi aspetto.

La friggitrice ad aria Cecofry Pixel 2500 è accompagnata da un ricettario con 100 ricette per ispirarti a creare piatti deliziosi e salutari, offrendoti così un’esperienza culinaria completa.

Aggiungi alla tua cucina la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Pixel 2500. Tutto questo a soli 29,90€!