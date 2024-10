Non aggiornate questi smartphone Samsung: potrebbero bloccarsi

In questi giorni, alcuni utenti di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10 hanno segnalato problemi di blocco del telefono dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento software.

In seguito all’update, i due smartphone sono andati incontro ad un ciclo di avvio infinito, senza riuscire a superare la schermata iniziale.

Smartphone Samsung bloccati: l’unica soluzione è il reset

La problematica è stata discussa su forum come Reddit, dove gli iscritti hanno ribadito il fatto che il boot loop non riguardasse solo i due smartphone Samsung appena citati ma anche altri modelli delle stesse serie. L’aspetto curioso è che le medesime difficoltà sono state segnalate anche dai possessori di Samsung Galaxy M51, unità che ovviamente non fa parte né della serie Galaxy S10 e neppure dei Note 10. Secondo un’indagine preliminare, l’inconveniente potrebbe essere legato all’aggiornamento del framework SmartThings, rilasciato pochi giorni fa.

Attualmente, l’unica soluzione per sbloccare il telefono “brickato” è procedere con il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Questo processo, purtroppo, comporta la perdita di tutti i dati presenti sullo smartphone Samsung, a meno che sia stato eseguito un backup preventivo. Il ripristino, infatti, cancella foto, messaggi, dati delle app ed altre informazioni personali ma, nel concreto, è il solo rimedio utile per tornare ad utilizzare il dispositivo.

Alla luce di questi imprevisti, chiunque non abbia ancora installato l’aggiornamento sugli smartphone Samsung elencati farebbe bene ad attendere qualche giorno, almeno fin quando sarà disponibile una soluzione più efficace e meno invasiva in caso di blocco. Gli utenti colpiti sperano in una rapida risposta da parte di Samsung, con un fix che possa risolvere il problema senza richiedere l’eliminazione completa dei dati.

Ad onor del vero, proprio nelle scorse ore l’azienda è intervenuta rilasciando queste dichiarazioni:

Siamo a conoscenza del fatto che alcuni smartphone Galaxy con sistema operativo Android 12 si riavviino in continuazione durante un aggiornamento all’ultima versione dell’app SmartThings. Appreso questo, abbiamo immediatamente sospeso l’aggiornamento e stiamo lavorando per risolvere il problema. I clienti interessati possono rivolgersi al Samsung Contact Center e ricevere supporto per i loro dispositivi.

Continueremo a monitorare la situazione, con la speranza che Samsung risolva il problema al più presto.