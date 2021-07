Secondo quanto si apprende dal portale del Bluetooth SIG, sembra che HMD stia per rilasciare i nuovi Nokia XR20 e 6310 sul mercato internazionale.

Cosa sappiamo dei nuovi telefoni Nokia?

Rapporti recenti hanno suggerito che HMD Global stia pianificando il lancio di un nuovo telefono chiamato Nokia XR 20. Il mese scorso, è stato avvistato sul sito di benchmark Geekbench e alcune delle sue specifiche sono state rivelate attraverso un rivenditore russo. Sembra che la data di lancio del suddetto dispositivo si stia avvicinando, poiché questo ha ricevuto l'approvazione da parte dell'ente Bluetooth SIG. Il sito di certificazione sembra anche aver approvato un altro telefono che si ritiene essere una versione rinnovata del Nokia 6310 commercializzato diverso tempo fa.

Bluetooth SIG ha approvato dei nuovi telefoni del colosso finlandese aventi i numeri di modello TA-1362, TA-1368 e TA-1371. L'elenco dei rivenditori russi ha rivelato che il numero del modello TA-1362 appartiene all'XR20. È probabile che gli altri due invece, siano varianti dello stesso terminale.

Rapporti precedenti hanno affermato che questo nuovo smartphone sfoggerà un display AMOLED FHD + da 6,67 pollici, una fotocamera frontale da 8 megapixel e una configurazione a doppia lente così ripartita: 48 megapixel + 13 megapixel sul retro. Non di meno, ci sarà il solito processore Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G annesso, banchi RAM da 4 GB o 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, uno slot per l'espansione della memoria trasmite schede microSD, una batteria da 4.360 mAh, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi, NFC e l'USB-C. Arriverà nei colorazioni Blu e Grigio.

L'elenco dei rivenditori russi aveva anche rivelato che il numero del modello TA-1400 appartiene al Nokia 6310 non annunciato. La stessa variante ha ottenuto la certificazione Bluetooth SIG. Il feature phone dovrebbe arrivare con le seguenti caratteristiche: un display da 2,8 pollici, una batteria da 1.150 mAh, una fotocamera posteriore da 0,3 megapixel, 8 MB di RAM, 16 MB di ROM, uno slot per schede microSD, radio FM, supporto dual SIM e Bluetooth 5.0. Non è chiaro se supporterà la connettività 4G LTE. Inoltre, non è chiaro se sarà disponibile in altre colorazioni oltre a quella classica nera.

