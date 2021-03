Reuters ha appena riferito che il gruppo di telecomunicazioni finlandese Nokia ha dichiarato oggi che la società prevede di licenziare dai 5.000 a 10.000 dipendenti nei prossimi due anni per tagliare i costi e aumentare gli investimenti nel settore di ricerca e sviluppo. Anche se molte persone perderanno il lavoro, questa è una mossa fondamentale per l’azienda. Di fatto, questo sembra l’unico passo da compiere per sfidare Ericsson e Huawei in tale settore. Inoltre, a febbraio, la società ha annunciato che le sue previsioni di entrate per il 2021 scenderanno a 20,6 miliardi di euro contro i 21,9 miliardi di euro avuti lo scorso anno.

Perché Nokia licenzierà così tante persone?

Nokia ha dichiarato in un comunicato che, entro il 2023, le ristrutturazioni e le relative spese raggiungeranno circa i 600/700 milioni di euro. Lundmark ha dichiarato:

Le decisioni che possono avere un potenziale impatto sui nostri dipendenti non vengono mai prese alla leggera. La mia priorità è garantire che tutti gli interessati siano supportati in questo processo.

L’OEM finlandese ha affermato che ridurrà il numero totale di dipendenti globali a 80.000 – 85.000. Tuttavia, ciò accadrà nei prossimi 18-24 mesi. Poiché ora ci sono circa 90.000 dipendenti, si viene a sapere che Nokia intende licenziare l’11% dei suoi dipendenti. Un rappresentante del marchio ha aggiunto:

Questi piani sono globali e probabilmente influenzeranno la maggior parte dei paesi. In Europa, abbiamo appena informato i comitati aziendali locali e ci aspettiamo che i processi di consultazione vengano avviati a breve, ove applicabile.

Tuttavia, la Francia, dove Nokia ha già licenziato più di 1000 persone l’anno scorso, è stata esclusa dall’attuale ristrutturazione. Il nuovo amministratore delegato di Nokia, Pekka Lundmark, ha affermato che la società “farà tutto il necessario” per vincere nel campo del 5G. Ha detto:

In quelle aree in cui scegliamo di competere, lotteremo per vincere. Pertanto, stiamo migliorando la qualità del prodotto e la competitività dei costi e investiamo in tecnologie e capacità appropriate.

In effetti, coloro che seguono le notizie di Nokia, dovrebbero sapere che qualcosa di simile era già avvenuto nel 2020. Dopo aver assunto il comando dell’azienda, Pekka Lundmark ha iniziato ad apportare modifiche per far ripartire l’economia dell’intera compagnia, cercando di risolvere i problemi causati dalla precedente gestione. A tal proposito, lo scorso ottobre, ha annunciato che Nokia adotterà una nuova strategia: ci saranno quattro gruppi aziendali.

Restate connessi per conoscere ulteriori indiscrezioni in merito.

Nokia

Smartphone