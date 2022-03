Nokia: niente smartphone top di gamma, HMD Global vuota il sacco

HMD Global, l'attuale produttore di telefoni Nokia, ha introdotto alcuni nuovi dispositivi ma tutti destinati alla fascia bassa del mercato. Niente che possa reggere il confronto con smartphone del calibro di Honor Magic 4 Pro e Realme GT 2 Pro.

Questo chiaramente fa sorgere delle domande in merito alle intenzioni di HMD Global per l'imminente futuro, specie pensando ad eventuali top di gamma: le dichiarazioni della società non fanno ben sperare in tal senso.

HMD Global esclude la presentazione di un nuovo smartphone Nokia top di gamma

Riportiamo di seguito la precisazione (a dir poco tombale) di Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global, ai colleghi di Androidauthority:

“Fare un telefono da $800 non ha senso per noi al momento”.

Questa è una chiara ammissione: per ora, il target a cui l'azienda si rivolge non include chiunque fosse alla ricerca di performance all'avanguardia a fronte di spese stellari. La società non intende quindi realizzare smartphone Nokia che si pongano in diretta concorrenza con i flagship più ambiti del momento.

HMD Global ha avuto un notevole successo durante il 2019, che si è protratto fino alla prima metà del 2020. La pandemia non ha aiutato, ma è poi iniziata una lenta risalita. Le spedizioni sono cresciute, le finanze sono diventate più “sane” ed HMD Global è stata redditizia per sei trimestri consecutivi, a partire dal terzo trimestre del 2020. Un motivo di orgoglio che Adam è stato felice di ribadire.

Il quarto trimestre del 2021 è stato il più redditizio fino ad oggi: i guadagni generati dai telefoni Nokia sono cresciuti del 41% su base annua. Dietro questo aumento di redditività c'è un cambio di strategia che molti hanno criticato ma che, alla luce dei freddi numeri, sembrerebbe aver portato a risconti positivi.

Guardando dall'esterno, è sembrato che HMD Global avesse praticamente gettato la spugna e stesse per uscire dal mercato: cosa che si scopre essere ben lontana dalla verità. Ma per un top di gamma Nokia, evidentemente, ci sarà ancora da aspettare un bel po'.