HMD Global presenta tre nuovi smarphone Nokia economici al MWC 2022

HMD Global ha venduto smartphone Android a marchio Nokia per diversi anni ormai, anche se nella storia recente ha iniziato a perdere terreno per quanto riguarda il supporto lato software. Ciò non impedisce all'azienda di continuare a produrre telefoni ed ora, nel corso del Mobile World Congress 2022, sono stati presentati altri tre smartphone economici: Nokia C21 Plus, C21 e C 2nd Edition.

Secondo le precisazioni di HMD Global, la serie Nokia C rappresenta circa il 16% delle vendite totali realizzate negli ultimi cinque anni, pur essendo questa gamma in circolazione da appena due anni. C'è un discreto livello di domanda in tal senso e, proprio per questo, il produttore ha deciso di insistere sui low budget.

Nokia C21 Plus, Nokia C21 e Nokia C 2nd Edition ufficiali: prezzi sconosciuti per ora

La prima unità, vale a dire Nokia C21 Plus, è sicuramente la migliore delle tre. Come detto, è un dispositivo di fascia bassa con chipset Unisoc SC9863A, due fotocamere posteriori (tra cui un sensore di profondità), resistenza a schizzi d'acqua e polvere secondo lo standard IP52, uno schermo HD+ da 6,5 ​​pollici ed un connettore microUSB al posto dell'USB Type-C.

Il resto dell'hardware varierà in base al Paese ed al modello, con 2-4 GB di RAM, 32-64 GB di storage interno ed una capacità della batteria di 4.000-5.050 mAh. Il lato positivo è l'implementazione del jack per le cuffie e la radio FM, che a questo punto è difficile rintracciare anche sulla maggior parte dei telefoni top di gamma.

Passando ora allo smartphone Nokia C21, la capacità della batteria scende a 3.000 mAh con possibilità di ricarica ad una velocità di appena 5 W: mettetevi comodi, in attesa che il ciclo venga completato interamente. Sul retro del telefono abbiamo due fotocamere (nonostante il comunicato stampa ne menzioni solo una, probabilmente per errore).

Terminiamo adesso con il Nokia C 2nd Edition, avente a bordo un display più piccolo da 5,7 pollici ed una risoluzione di appena 480p, 1-2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna ed una batteria da 2.400 mAh con “velocità di ricarica” pari a 5W. Una sola fotocamera sul retro. HMD non specifica il processore a bordo ma si ipotizza che Nokia C 2nd Edition sia animato da un chip Unisoc a quattro core.