Nokia N73 ritorna con fotocamera da 200MP realizzata da Samsung

Nokia era senza dubbio uno dei brand di riferimento nel panorama mobile, almeno prima del 2010. Sfortunatamente, sotto la guida di HMD Global, l’azienda non ha saputo adeguare la propria offerta alle esigenze del mercato, limitandosi a dispositivi di fascia entry-level.

Tuttavia, si prospettano interessanti uscite per l’imminente futuro: parliamo del nuovo smartphone Nokia N73 (da non confondere con il telefono omonimo uscito nel 2007). A bordo ci sarà il sistema operativo Android ed una lente principale da ben 200MB fornita da Samsung.

Nuovo Nokia N73: cosa sappiamo al momento

Nel dettaglio, il Nokia N73 potrebbe debuttare sul mercato con la fotocamera ISOCELL HP1 da 200 MP prodotta da Samsung che, ovviamente, sarebbe collocata nella zona posteriore. Il telefono di HMD Global, tuttavia, non sarà il primo a vantare nella scheda tecnica l’implementazione della suddetta lente. Sembra infatti che Motorola possa battere tutti sul tempo: altre società terranno il passo, come Xiaomi che per la seconda parte del 2022 avrebbe in programma numerosi smartphone dotati di lente ISOCELL HP1.

Tornando a soffermarci sul Nokia N73, i rumor prospettano un modulo della fotocamera posteriore con ben 5 lenti e doppio flash LED. Nel frattempo, Samsung avrebbe terminato lo sviluppo di un altro sensore da 200MP chiamato ISOCELL HP3, il cui possibile debutto dovrebbe avvenire con l’uscita dei nuovi smartphone della gamma Galaxy S23 il prossimo anno.

Il prezzo dell’N73, in virtù di simili specifiche tecniche, potrebbe essere decisamente più alto. Qualora cercassi uno smartphone più economico ma sempre prodotto da HMD Global, ti consigliamo Nokia G21 che trovi su Amazon ad un prezzo di appena 161 euro per effetto di uno sconto clamoroso pari a ben il 30%: devi fare in fretta, durerà solo pochi giorni.