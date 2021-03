Le immagini dei nuovi auricolari economici di casa HMD Global iniziano a mostrarsi timidamente in rete. Secondo quanto si apprende, le nuovissime Nokia Lite Earbuds (BH-205) sono state avvistate presso l’elenco FCC.

Nokia Earbuds Lite: cosa sappiamo?

Una nuova nota di certificazione dell’agenzia di regolamentazione degli Stati Uniti, Federal Communications Commission (FCC), ha fornito approfondimenti sugli imminenti auricolari True Wireless (TWS) del colosso finlandese HMD Global, gli auricolari Nokia Lite con numero di modello BH-205. Il dispositivo ha attraversato diverse fasi di sviluppo che sono culminate nella sua certificazione FCC e che dovrebbe essere lanciato sul mercato a breve.

Nokia ha un evento di lancio programmato per l’8 aprile 2021 e gli auricolari Nokia Lite TWS sono – molto probabilmente – in programma per quell’evento. Tuttavia, la società deve ancora fornire i dettagli dei dispositivi programmati per lo show.

Le immagini degli auricolari Nokia Lite sono state rivelate anche nella pagina di certificazione e rivelano le scelte di design e le specifiche degli auricolari in arrivo. Possiamo vedere dalle immagini la misurazione complessiva del dispositivo, alcuni altri componenti, i meccanismi interni, la custodia di ricarica e una guida per l’utente.

La certificazione FCC mostra che ci saranno tre set di cuffie per il dispositivo; questo verrà inoltre fornito con una porta di ricarica USB di tipo C, una custodia di ricarica che ospita una batteria con una capacità di 400 mAh. Gli auricolari stessi avranno entrambi una batteria da 40 mAh, anche se non conosciamo la durata della batteria delle cuffie e quella della custodia di ricarica a piena carica.

Le note di progettazione e le immagini mostrano che i TWS hanno un design a stelo e pulsanti one-touch per il controllo delle chiamate e la navigazione musicale. Ci aspettiamo che il wearable sia compatibile con i dispositivi Android e iOS, come molti altri prodotti competitor.

Non sono ancora disponibili informazioni sul costo previsto degli auricolari wireless BH-205, ma in base alle modeste specifiche tecniche, ipotizziamo che sia un gadget low-cost.

