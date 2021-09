Nokia E3511: ecco le nuove cuffie LOW-COST con ANC

Nokia ha lanciato i auricolari TWS E3511 con cancellazione attiva del rumore ed un prezzo super aggressivo al seguito; vediamo i dettagli.

Nokia E3511: le caratteristiche tecniche

Nokia Mobile ha annunciato una serie di auricolari e cuffie prodotte in collaborazione con RichGo, un rinomato licenziatario di accessori audio del marchio finlandese. Il nuovo set di cuffie TWS E3511 è dotato di alcune caratteristiche interessanti e potrebbe attrarre un segmento di mercato molto ampio.

L'azienda starebbe collaborando con Nokia con la speranza di sfruttare le enormi potenzialità nel marchio al fine di guidare la commercializzazione dei suoi prodotti. Questo set di auricolari non è il primo ad essere rilasciato nell'ambito della partnership Nokia-RichGo, sebbene la disponibilità dei terminali precedenti fosse limitata al solo mercato asiatico e non oltre.

Le cuffie low-cost E3511 includono la cancellazione attiva del rumore (ANC) così da offrire un'esperienza audio degna di nota. I driver da 10 mm della coppia di auricolari E3511 garantiscono un'uscita audio di qualità sufficiente. Gli auricolari supportano il Bluetooth 5.2.

La coppia di batterie da 45mAh per ciascuna gemma garantisce fino a 6 ore di riproduzione quando l'ANC non è attivo e 4,5 ore con cancellazione attiva. La custodia di ricarica tascabile da 350 mAh prolunga la durata della batteria fino a 25 ore quando è connessa agli auricolari. Infine, il wearable supporta la ricarica USB-C.

RichGo si aspetta che abbia un'accoglienza decente sul mercato quando verranno presentati.

L'E3511 sarà disponibile in tre colori: argento, blu e nero e il prodotto una bella filosofia di design, anche se i dettagli sulla disponibilità e le informazioni sui prezzi non sono ancora noti al momento; si presume che abbiano un prezzo “low-cost”. Prevediamo che sarà venduto in Cina e in altri mercati selezionati. Non sappiamo se e quando arriverà in Europa; vi faremo sapere.