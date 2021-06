HMD Global ha lanciato in Cina un nuovo smartphone economico chiamato Nokia C20 Plus. Come dice il nome, si tratta di una versione aggiornata del Nokia C20 entry-level, annunciato ad aprile nei mercati globali. Il C20 Plus funziona con Android 11 Go e viene fornito con una batteria più grande e più fotocamere rispetto al modello da cui deriva. L'azienda finlandese ha anche presentato l'auricolare Bluetooth BH-205 TWS e lo speaker Bluetooth portatile SP-101 insieme al terminale.

Specifiche e caratteristiche del Nokia C20 Plus

Il Nokia C20 Plus è un telefono con corpo in policarbonato che ospita un display HD+ da 6,5 ​​pollici che offre un rapporto di aspetto 20:9. Nella parte anteriore, è dotato di una fotocamera da 5 megapixel e la sua configurazione della fotocamera posteriore ha una fotocamera principale da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il processore octa-core Unisoc SC9863A insieme a 3 GB di RAM alimenta il dispositivo. Viene preinstallato con Android 11 Go edition e 32 GB di spazio di archiviazione nativo. Per più spazio di archiviazione, supporta fino a 256 GB di scheda microSD.

Il dispositivo è supportato da una batteria da 4.950 mAh che supporta solo un caricabatterie da 10 W. Sebbene manchi di uno scanner di impronte digitali, supporta lo sblocco facciale. Le altre funzionalità disponibili su questo telefono includono doppia SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB e jack per cuffie da 3,5 mm.

Auricolare Bluetooth Nokia BH-205 TWS e altoparlante Bluetooth SP-101

L'auricolare TWS Bluetooth Nokia BH-205 ha un design nordico naturale. Le sue caratteristiche includono driver dinamici di grandi dimensioni, trasmissione simultanea binaurale Bluetooth 5.0, fino a 36 ore di durata della batteria e controlli touch. È disponibile nei colori Polar Blue e Charcoal Black.

D'altra parte, lo speaker wireless portatile Nokia SP-101 è un dispositivo compatto per l'utilizzo con una sola mano. Pesa solo 160 grammi ed è dotato di funzionalità come volume dinamico, fino a 20 ore di durata della batteria, supporto per schede microSD, microfono integrato e supporto per chiamate in vivavoce.

Prezzi e disponibilità

Il Nokia C20 Plus ha un prezzo di 699 Yuan (109 dollari circa) e sarà in vendita in Cina dal 16 giugno. Il telefono è disponibile in due colori come Ocean Blue e Graphite Black.

L'auricolare Bluetooth BH-205 e l'altoparlante Bluetooth portatile SP-101 hanno entrambi un prezzo di 199 Yuan (30 dollari circa). Questi dispositivi saranno in vendita a fine mese in Cina. Non è chiaro quando questi prodotti saranno resi disponibili nei mercati globali.

