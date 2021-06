Poche ore or sono, HMD Global ha confermato ufficialmente che annuncerà un nuovo smartphone chiamato Nokia C20 Plus alle 10:00 (ora locale) dell'11 giugno in Cina. La società ha anche condiviso un rendering del telefono che mostra il design del pannello posteriore.

Nokia C20 Plus: cosa sappiamo?

Il poster del Nokia C20 Plus mostra che il dispositivo vanterà un alloggiamento della fotocamera di forma rotonda e un'unità flash LED sul retro strutturato. Non di meno, il telefono sembra essere dotato di una configurazione a doppia lente. Il bordo sinistro del dispositivo ha uno slot SIM, mentre il frame laterale destro potrebbe essere dotato di un bilanciere del volume e di un pulsante per l'accensione e spegnimento del dispositivo. Il suo bordo superiore sembra essere affiancato da un jack audio da 3,5 mm. Il design posteriore corrisponde a uno schema trapelato apparso il mese scorso.

Si ritiene che il Nokia C20 Plus sia il telefono Nokia con numero di modello TA-1388 che è stato recentemente individuato nei siti di certificazione 3C e TENAA in Cina. L'elenco 3C del telefono ha rivelato che si tratta di un telefono LTE che potrebbe godere diun caricabatterie da 10 W.

Il portale di Geekbench ha rivelato che il C20 Plus avrà 3 GB di RAM e il sistema operativo Android 11. L'elenco ha anche suggerito che il terminale sarà alimentato da un chipset Unisoc che ha quattro core con clock a 1,20 GHz e da altri quattro core a 1,60 GHz. Probabilmente, si parla del processore Unisoc SC9863A entry-level.

È stato rivelato nel mese scorso che il nuovo budget phone di HMD sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh. Il moniker del dispositivo suggerisce che arriverà come versione aggiornata del Nokia C20, annunciato lo scorso aprile. Ad oggi, non sappiamo nulla dell'eventuale commercializzazione fuori dal territorio cinese.

Giusto come remind me, il Nokia C20 offre specifiche come il pannello IPS LCD HD+ da 6,52 pollici, Android 11 Go Edition, 1 GB / 2 GB di RAM, 16 GB / 32 GB di spazio di archiviazione, SoC Unisoc SC9863A e una batteria da 3.000 mAh che supporta la ricarica da 10 W. Per le foto, è presente un'ottica da 5 megapixel sul davanti e un altro obiettivo da 5 megapixel sul retro.

