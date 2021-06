HMD Global ha annunciato oggi un nuovo smartphone entry-level: il nuovo dispositivo si chiama Nokia C01 Plus e non sbaglierete se lo definirete “un Nokia C1 Plus rinnovato“. Non solo dispone di un chipset più potente, ma include anche una batteria più grande e l'ultima versione di Android Go.

Nokia C01 Plus: le specifiche tecniche

Il Nokia C01 Plus ha un display HD+ da 5,45 pollici (1440 x 720) con cornici spesse nella parte inferiore e superiore dello schermo. La cornice superiore ospita una fotocamera da 5 MP e un flash LED. A differenza del Nokia C1 Plus che ha il flash LED e la fotocamera sui lati opposti dell'auricolare, questa volta HMD Global li ha messi sullo stesso lato.

Rivestito in plastica blu o viola con una finitura ruvida che agevola l'ergonomia e la una presa del device stesso, ha un design a prova di schizzi. Non di meno, il Nokia CO1 Plus ha un chipset UNISOC SC9863a sotto il cofano insieme a 1 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione che può essere espanso tramite uno slot per schede MicroSD (128 GB massimo). C'è una batteria rimovibile da 3000 mAh e si carica a 5 W tramite una porta MicroUSB. Il telefono ha anche una fotocamera posteriore da 5 Megapixel insieme a un flash LED sul retro.

HMD Global ha aggiunto due slot per nano-SIM, un jack audio, Bluetooth 4.2, Wi-Fi e supporto per LTE. Fornisce il dispositivo con Android 11 Go e include un caricabatterie e una custodia in silicone nella confezione. Il terminale pesa 157 grammi e misura 148 x 71,8 x 9,3 millimetri, il che lo rende più pesante e spesso del Nokia C1 Plus.

Il C01 Plus ha un prezzo di ₽ 6.490 (circa 90 dollari) ed è già disponibile per il pre-ordine in Russia sul negozio online della compagnia. Non sappiamo se e quando l'OEM finlandese lo porterà in commercio in Europa: vi terremo aggiornati.

Nokia

Smartphone