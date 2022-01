Nokia: 4 nuovi (?) smartphone economici presentati al CES 2022

Nokia, sotto l'ala protettiva di HMD Global, è “salita sul palco” del CES 2022 puntando i riflettori sui nuovi smartphone base di gamma con Android 12 e prezzi di vendita inferiori a 250 dollari.

Nokia ci crede e ci riprova con gli smartphone low cost

Partiamo dal Nokia C100, il cui prezzo di vendita è pari ad appena 99 dollari. Il dispositivo regala un vero e proprio salto nel passato, considerando un design certamente non al passo con i tempi (anche in virtù delle “imponenti” cornici che racchiudono il display). Nella zona posteriore troviamo una singola fotocamera, oltre ad una batteria da 4.000 mAh. Il processore MediaTek Helio 822 viene assistito da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage d'archiviazione. Non giriamoci troppo intorno: è uno smartphone “essenziale”.

Poche parole (e qualche dollaro in più) da spendere per il Nokia C200, che si differenzia dal sopracitato modello per effetto dello schermo HD con diagonale da 6,1 pollici. In questo caso, il prezzo sale a 119 dollari. Saliamo leggermente di livello e chiamiamo in causa il Nokia G100, con a bordo un display HD+ da 6,5 pollici, notch a goccia che ospita la fotocamera selfie, chip Qualcomm Snapdragon 615, batteria da 5.000 mAh e tripla fotocamera posteriore di cui però non conosciamo le singole risoluzioni. Non manca il sensore di impronte digitali lungo il profilo del telefono. Prezzo pari a 149 dollari.

Terminiamo con il “top della gamma entry level”, vale a dire il Nokia G400: in questo caso, ci troviamo al cospetto di uno schermo con refresh rate a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 480 coadiuvato da 6 GB di RAM 128 GB di storage interno, tre fotocamere sul retro con sensore principale da 48 MP, lente ultra grandangolare e macro, il tutto condito dalla connettività 5G. Per il suo fiore all'occhiello, HDM Global e Nokia hanno stabilito un prezzo di 239 dollari.