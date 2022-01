No, non è iPhone 13: è il primo smartphone NON Huawei con HarmonyOS

Sembra un iPhone 13, ma non lo è! Siamo al cospetto di Gionee G13 Pro, un nuovo smartphone base di gamma con a bordo HarmonyOS, primo modello “extra” Huawei su cui sarà possibile rintracciare tale sistema operativo.

L'ennesimo clone di iPhone 13 vanta a bordo il sistema operativo HarmonyOS di Huawei

Conoscete Gionee Mobile? Si tratta di un marchio cinese piuttosto popolare in alcune regioni del mondo, noto per i suoi smartphone resistenti con batterie dalle grandi capacità. Il dispositivo in questione, chiamato Gionee G13 Pro, ha suscitato un'accesa discussione per via di un impatto estetico che ricorda (troppo) Apple iPhone 13.

In realtà, si tratta di un telefono entry-level con un prezzo di partenza pari a 529 yuan (circa 83 dollari). Lo smartphone è attualmente in prevendita su JD.com e prevede diverse configurazioni di memoria, da 32 GB a 128 GB.

Come detto, oltre alla palese somiglianza con il top di gamma di Apple, iPhone 13, questo è il primo device animato dal sistema operativo HarmonyOS pur non essendo un modello di casa Huawei.