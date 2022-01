iPhone 14 senza SIM? Apple ci sta pensando

Il mese scorso, un informatore ha informato MacRumors che Apple aveva consigliato ai principali vettori statunitensi di prepararsi per il lancio di smartphone solo eSIM entro settembre 2022, suggerendo che almeno un modello della serie di iPhone 14 sarebbe stato privo dello slot per la scheda telefonica fisica.

iPhone 14 con eSIM: sarà opzionale, a quanto pare

L'analista di GlobalData Emma Mohr-McClune ha espresso oggi la sua convinzione che Apple non passerà immediatamente agli iPhone solo eSIM, ma piuttosto offrirà una variante senza scheda attraverso i propri negozi e darà ai vettori la possibilità di vendere il device esclusivo insieme ai modelli tradizionali, sia con eSIM che con slot per schede nano-SIM.

Ci sono ancora molti operatori in tutto il mondo che non supportano questa tecnologia, quindi la previsione di Mohr-McClune sui modelli di iPhone 14 con slot per schede nano-SIM ancora disponibili ha sicuramente senso. L'adozione di queste schede si sta espandendo rapidamente, tuttavia, con oltre 100 provider che offrono funzionalità senza scheda in tutto il mondo e più piani per implementare maggiormente il supporto quest'anno.

Facciamo il punto: cosa è una eSIM?

La eSIM è una SIM digitale che consente agli utenti di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una scheda nano-SIM fisica. Apple ha introdotto per la prima volta la tecnologia eSIM con iPhone XS, XS Max e XR nel 2018.

I modelli di iPhone 13 supportano già più profili eSIM, consentendo agli utenti di abbonarsi a diversi piani cellulari in digitale e passare così da uno all'altro, e questa funzionalità potrebbe aprire la strada alla famigerata variante solo eSIM prossima al debutto… almeno in alcuni mercati selezionati.

Ricordiamo che l'OEM di Cupertino dovrebbe annunciare la linea di iPhone 14 a settembre, come da programma; restate connessi con noi per futuri aggiornamenti in merito.