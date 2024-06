NiPoGi AK2 Plus in super offerta: Windows 11 e 16/512GB a meno di 190€

Il NiPoGi AK2 Plus è un Mini PC ultra-compatto e versatile: attualmente è in offerta su Amazon a 189,91€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato. Un prezzo imbattibile, considerate le ottime caratteristiche di questo dispositivo. Proprio per questo, ti suggerisco di fare in fretta: sta andando rapidamente a ruba. E non ci stupisce per nulla…

Questo mini PC è dotato di un processore Intel Alder Lake-N100 della 12ª generazione, che può raggiungere una velocità massima di 3,4 GHz e ha un basso consumo energetico di soli 6W TDP.

Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB, il NiPoGi AK2 PLUS offre una buona capacità di multitasking e tempi di caricamento rapidi per le applicazioni. È possibile espandere ulteriormente la memoria sostituendo l’SSD M.2 fino a un massimo di 2TB o aggiungendo un HDD o SSD da 2,5 pollici​.

Il dispositivo supporta fino a due display 4K tramite due porte HDMI 2.0. Insomma, è iper-versatile. La connettività è garantita da WiFi 5, Bluetooth 4.2 e Gigabit Ethernet, offrendo diverse opzioni per la connessione a reti e dispositivi.

Il design del NiPoGi AK2 PLUS è pensato per il montaggio VESA, rendendolo facile da fissare dietro un monitor e risparmiando spazio sulla scrivania. Rimane ancora pochissimo tempo, non farti scappare questa offerta: acquista subito il NiPoGi AK2 Plus per pagarlo soli 189€!