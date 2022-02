Nintendo Switch Sports, come provare il gioco grazie alla beta

Nintendo Switch Sports è stato uno degli annunci più sorprendenti e graditi del Nintendo Direct di ieri sera. L'erede del popolarissimo Wii Sports proverà a replicare il successo del suo predecessore il prossimo aprile: nel frattempo, il 19 e 20 febbraio si terrà un Online Play Test per provare in anticipo il multiplayer online della produzione. Vi spieghiamo come partecipare.

Nintendo Switch Sports, come partecipare all'Online Play Test del 19 e 20 febbraio

Il primo requisito necessario è quello di possedere un abbonamento a Nintendo Switch Online. Superato questo scoglio, la compagnia prevede di tenere diverse sessioni divise nelle due giornate.

Sabato 19 febbraio

Dalle 04.00 alle 04.45

Dalle 12.00 alle 12.45

Dalle 20.00 alle 20.45

Domenica 20 febbraio

Dalle 04.00 alle 04.45

Dalle 12.00 alle 12.45

Al di fuori di questi orari non si potrà provare il gioco, quindi segnateveli pure in agenda per ricordarvi quando saranno momentaneamente aperti i server multiplayer.

Gli sport disponibili saranno bowling, tennis e chanbara contro avversari scelti a caso online: in questa fase, infatti, non si potranno creare partite personalizzate con altri amici.

Le iscrizioni alla beta di Nintendo Switch Sports si apriranno il 16 febbraio: basterà collegarsi a questa pagina in quella data per effettuare l'iscrizione.

Per il resto, Nintendo segnala che la prova è compatibile soltanto con Switch e Switch modello OLED: se possedete una Switch Lite non potrete partecipare all'Online Play Test.

Nintendo Switch Sports sarà disponibile a partire dal 29 aprile 2022 in esclusiva per la console ibrida giapponese in un bundle che includerà anche una fascia per collegare il joy-con alla gamba e “calciare” il pallone nell'apposita modalità Rigori.