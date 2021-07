Uno sconto sulla Nintendo Switch è un vero miracolo, proprio per questo è l'occasione perfetta per comprarla: disponibile su Amazon a soli 289,90€, te la porti a casa risparmiando diversi euro. In più questo sconto è fornito direttamente da Amazon e quindi è un'occasione unica.

Nintendo Switch in tutto il suo fascino: la compri e ti diverti a vita

Nintendo Switch è una console che affascina da anni il mercato. Capace di farti divertire e rendere le serate tra amici uniche, in offerta è un acquisto intelligente. Ordinandola subito, inoltre, non devi aspettare chissà quanto per riceverla e iniziare le tue avventure in men che non si dica.

Disponibile nella sua edizione 2019 con joycon blu e rossi, ha tutto ciò di cui hai bisogno per giocare sia in casa che fuori. Basta collegare i controller al corpo della console per andarsene in giro in compagnia dei propri personaggi preferiti. In più non perdere l'occasione di partecipare attivamente alle Olimpiadi di Tokyo con i titoli disponibili.

In confezione è ovviamente incluso il dock di ricarica con cui la colleghi anche alla televisione e tutti i cavi necessari per questo processo. Se poi hai dubbi, ti prego non averne perché questa è persino la versione con batteria migliorata.

Cosa stai aspettando? Entra a far parte del mondo Nintendo anche tu acquistando la tua Nintendo Switch su Amazon a soli 289,90€. La ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime e se sei cliente standard, le spedizioni sono gratuite nei punti di ritiro.

Ps: se non sei pronto a spendere tanti soldi così di getto, sappi che puoi rateizzare l'acquisto a Tasso Zero con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

