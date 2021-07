Girovagavo su Amazon e mi sono imbattuta in loro: il peggio del peggio dei gadget dedicati alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dai un'occhiata tu stesso ai più brutti: compreresti mai qualcosa del genere?

Olimpiadi di Tokyo 2020: i gadget più brutti

Ho creato un piccolo podio personale, tre posizioni, dove saliranno solo i più brutti prodotti in assoluto, dedicati al mega evento mondiale, appena iniziato.

Al terzo posto, con dignità, c'è questa graziosissima maglia da baseball. Sobria, dotata di stampa non invadente, ed anche economico: considerando le spedizioni, lo paghi circa una trentina di euro e arriva – ovviamente – a giochi finiti.

Al secondo posto, ma comunque oscena, c'è una raffinata federa, dedicata al celebre giocatore di baseball giapponese “Akira Neo”. Meravigliosa, ed elegante, costa circa 20€ incluse spedizioni e anche lei – naturalmente – arriva dopo la fine dei giochi.

Abbiate pazienza, ma il primo posto potevo riservarlo solo a lei: la copia della torcia olimpica. Realizzata in “ferro e ABS”, ha la forma del fiore di ciliegio e si presta ad essere un elemento d'arredo elegante, raffinato e ricercato. La vera chicca? Il prezzo: ti costa poco meno di 110€ e le spedizioni sono ovviamente a parte. Un affare d'oro, lo so.

Ecco, considerando la caratura dei gadget – almeno quelli presenti su Amazon – il mio consiglio è: goditi le Olimpiadi di Tokyo 2020 in TV o in streaming e lascia stare i souvenir, non ti perdi niente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

