Nintendo Switch modello OLED è stata appena presentata, con tanto di video trailer, data d'uscita e prezzo in dollari. Jeff Grubb – noto giornalista e insider – non esclude l'arrivo di un modello Pro entro il 2022 e spiega il perché tramite una serie di post ironici su Twitter.

La nuova console di punta del produttore giapponese monta un display OLED da 7 pollici, un kickstand migliorato e una dock con porta LAN integrata, ma il tanto atteso potenziamento hardware non è arrivato. Per molti utenti il modello OLED rappresenta l'addio definitivo a Switch Pro, ma Grubb non è d'accordo e sostiene che l'arrivo di un'altra console entro il 2022 è ancora possibile. Il giornalista prende come esempio – con evidente ironia – l'uscita di Xbox One X, arrivata a distanza di circa 1 anno dall'annuncio di One S, vale lo stesso discorso anche per PS4 Slim e PS4 Pro.

“Come può Nintendo presentare un'altra Switch in tempi brevi se ha rilasciato il modello OLED quest'anno? Per esempio, Microsoft non poteva far uscire una Xbox più potente nel 2017, dopo aver presentato Xbox One S nel 2016!” “Sarebbe come se Sony presentasse una PS4 Slim subito prima di PS4 Pro! Impossibile!”

Inoltre Jeff Grubb cita un recente report di Bloomberg, che già a marzo sosteneva che Nintendo fosse a lavoro su più modelli differenti. Se l'intuizione di Grubb e le informazioni pubblicate da Bloomberg si rivelassero corrette, nel 2022 potrebbe arrivare la tanto attesa Nintendo Switch Pro, con un SoC più potente, output in 4K (tramite dock) e supporto al DLSS di Nvidia.

Senza dubbio l'uscita del modello OLED ha disatteso le aspettative dei giocatori, che chiedono a gran voce un potenziamento hardware a distanza di 4 anni dall'uscita di Nintendo Switch. Un SoC più potente garantirebbe una risoluzione maggiore e un framerate più stabile, offrendo un'esperienza di gioco notevolmente migliorata.

