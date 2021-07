Dopo anni di indiscrezioni e speranze è finalmente arrivata la nuova Nintendo Switch Modello OLED, è questo il nome ufficiale della nuova console ibrida del colosso giapponese. Il nome è piuttosto autodescrittivo, in quanto la principale differenza rispetto al modello precedente è l'introduzione di un display OLED da ben 7 pollici.

Nintendo ha pubblicato – a sorpresa – un lungo trailer per presentare al pubblico la nuova Switch, tra le caratteristiche più interessanti abbiamo un audio migliorato con nuovi speaker integrati, l'aggiunta di una porta LAN sul retro della dock e 64GB di spazio d'archiviazione, il doppio rispetto ai 32GB del modello precedente.

Le aspettative riguardo l'uscita di un modello Pro con hardware potenziato sono state disattese, il nuovo schermo – sebbene risulti più ampio e risoluto – non va oltre i 720p. Collegando Nintendo Switch OLED alla TV tramite la dock, si gioca al massimo in FullHD 1080p a 60fps.

Il piccolo kickstand sul retro della console è stato notevolmente allargato, per offrire un sostegno maggiore alla console quando viene posizionata in verticale. Inoltre è stata adottata una nuova cerniera molto simile a quella dei Microsoft Surface, che consente di regolare al meglio l'inclinazione della console.

La nuova ammiraglia Nintendo sarà disponibile all'acquisto a partire dal prossimo 8 ottobre a 349,99 dollari in due colorazioni differenti, una con il classico abbinamento rosso/blu e un'inedita versione nera e bianca con joy-con e dock abbinati. La nuova versione non toglierà spazio ai modelli già in commercio, il catalogo del produttore giapponese continuerà a vendere Nintendo Switch e Switch Lite, due console che generano – da diversi anni – enormi volumi di vendita.

Videogames