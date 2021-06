Secondo quanto si evince in rete in queste ore, sembra che la nuovissima Nintendo Switch Pro sia appena stata avvistata all'interno di un elenco di rivenditori francesi: questo presuppone un lancio imminente?

Nintendo Switch Pro: sta per arrivare, sul serio

Una catena di negozi francese ha messo in vendita la console di gioco Nintendo Switch Pro, ancora mai svelata, a 399 euro. Ciò potrebbe indicare che il nuovo hardware del produttore nipponico è vicino ad una presentazione ufficiale.

Un'ulteriore fuga di notizie suggerisce che un altro grande rivenditore avrebbe elencato la console nel suo portale e che avrebbe dato la disponibilità all'acquisto per gli utenti a partire dal 4 giugno, ovvero… oggi!

Pertanto, potremmo essere vicinissimi all'eventuale presentazione di Switch Pro. Un rapporto precedente aveva suggerito che la console sarebbe stata svelata prima della conferenza dell'E3, ma questi nuovi elenchi sono alcuni dei segnali che indicano che il debutto è alle porte.

Info Nintend'Alerts ! La console #NintendoSwitchPro listée dans la base de données Boulanger au prix de 399€ ! Pas encore visible sur le site ! pic.twitter.com/2ll7tyumrg — Nintend'Alerts (@nintendalerts) June 2, 2021

Si è scoperto che la macchina è stata brevemente elencata dal rivenditore francese Boulanger per 399 euro (circa $ 486). Tuttavia, il prodotto non è più sul sito Web ufficiale del rivenditore poiché è stato rimosso.

Inoltre, i ragazzi di ControLeaks affermano di avere uno screenshot verificato del sistema interno di un grande retail di elettronica di consumo che indica che il nuovo hardware Switch sarà svelato fra poche ORE. Tuttavia, questa è solo un'affermazione infondata poiché non ci sono prove; vi invitiamo a prenderla con un “pizzico di sale”.

Non è ancora chiaro se Nintendo offrirà modelli di prezzo diversi per i suoi clienti in Europa e in America. In ogni caso, la Switch Pro con pannello OLED potrebbe guidare una forte domanda grazie alle sue caratteristiche impressionanti.

Nintendo non ha ancora fornito informazioni sulla data di uscita di questo articolo. L'E3 Gaming Conference è prevista per il 15 giugno. Sebbene non si preveda alcun annuncio relativo a Switch Pro nel corso di quell'evento, la compagnia svelerà nuovi giochi durante lo show.

Nintendo

Videogames