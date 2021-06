Secondo quanto si apprende da un recente report pubblicato in rete, sembra che la nuova Nintendo Switch Pro verrà svelata prima dell'E3 del 15 giugno ma pare che verrà lanciata soltanto nel prossimo autunno.

Verrà lanciato questo autunno.

Nintendo Switch Pro: quanta confusione!

Il tanto atteso aggiornamento della Switch di casa Nintendo dovrebbe essere mostrato prima dell'E3 2021, secondo un rapporto pubblicato in queste ore da Bloomberg e alcune fonti di Eurogamer.

Capiamo bene che questa riservatezza (e questa confusione, n.d.r.) sia volta a garantire che le terze parti che lavorano su giochi che supporteranno Switch Pro siano libere di annunciare questi progetti all'E3 e prima dello show digitale di Nintendo che si terrà nei giorni a venire.

Una presentazione prima dell'E3 consentirà a Nintendo di concentrare le sue rivelazioni all'E3 sulla sua prossima line-up di giochi, dove i fan sperano di ricevere aggiornamenti sul tanto atteso The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e sull'agognato Metroid Prime 4.

Il rapporto di Bloomberg afferma che la nuova Switch sarà rilasciato a “settembre o ottobre” e sarà venduto insieme all'iterazione Lite, con l'attuale modello Switch che verrà guadualmente eliminato nel tempo.

La produzione di Switch è stata molto difficile nell'ultimo anno, afferma Bloomberg, con carenze di parti che hanno influito sulla realizzazione e quindi sull'offerta in commercio. Ma c'è da dire che la console ibrida della grande N è stata in grado di evitare le più gravi carenze di chip che hanno colpito PlayStation 5 e Xbox Series X/S poiché utilizza componenti diversi.

Il programma di rilascio di titoli per Switch ha ancora molte lacune per quest'anno, anche se i doppi annunci di Pokémon Diamante brillante e Perla splendente a novembre e Pokémon Legends Arceus a gennaio 2022 hanno iniziato a canalizzare l'attenzione dei fan. Tutti gli occhi sono puntati su Nintendo in questi giorni. Restate in attesa; vi forniremo tutti gli aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Nintendo

Videogames