Nintendo Switch OLED: NON staccate la pellicola in vetro

Nintendo consiglia agli utenti di non staccare la pellicola protettiva sullo schermo del vetro della nuova Switch OLED; si rischia di rompere irrimediabilmente il pannello della console.

Nintendo Switch OLED: c'è una cover adesiva da NON staccare

La nuova console dell'OEM nipponico è dotata di una cover adesiva che non si dovrebbe staccare per alcuna ragione. Se siete riusciti ad acquistare una ibrida di ultima generazione, assicuratevi di non togliere la protezione dello schermo.

Sebbene il display della Switch OLED sia tecnicamente realizzato in vetro, in realtà non verrete mai direttamente in contatto con esso. Il motivo è perché Nintendo ha applicato una “pellicola adesiva anti-dispersione” sulla parte anteriore del pannello per avere così una maggiore protezione dai danni accidentali. Le pellicole anti-dispersione vengono generalmente utilizzate per evitare che il vetro si distrugga in schegge taglienti in caso di danni, ma si vede anche che protegge dai graffi.

La Switch classic e il modello Lite non hanno questa funzionalità, dato che entrambe godono di un'unità in plastica, ma la nuova iterazione dispone di questa aggiunta volta a far sì che il display in vetro non si rompa con facilità.

Di fatto non vi accorgerete nemmeno che è lì (è quasi impossibile da vedere), ma la compagnia giapponese consiglia molto chiaramente di non rimuoverla per alcun motivo: “Non staccare la pellicola adesiva anti-dispersione dallo schermo OLED della console“, avverte l'azienda nel manuale.

Le pellicole per lo schermo non rimovibili non sono una novità nella tecnologia: ricordate il Galaxy Fold del 2019? Il primo pieghevole presentava uno strato di schermo che sembrava una cover ma era in realtà una parte fondamentale del display stesso. All'epoca scoppiò un caso mediatico a riguardo, ergo state attenti e attenetevi a quanto dice la grande N.

Infine, Nintendo ha confermato a The Verge che anche la pellicola anti-dispersione non causerà problemi con una pellicola in vetro temperato aggiuntiva per lo schermo. Addirittura, la società vende la propria cover per 20 dollari con, in bundle, anche una custodia per il trasporto della console.