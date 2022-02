Nintendo Switch OLED finalmente disponibile su Amazon su prenotazione

Nintendo Switch OLED è tornata disponibile su Amazon.it per la prenotazione al suo prezzo di listino: 349,99 euro. Non sappiamo quante unità siano state messe a disposizione, quindi vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati e volete assicurarvi l'ultimo modello della console ibrida giapponese.

La macchina è venduta e spedita da Amazon, ma attenzione: l'acquisto vi darà diritto a una sorta di prenotazione e verrete informati via email sulla data di consegna. Non dovrebbe arrivare molto tardi, ma non abbiamo maggiori informazioni in tal senso. Quindi, anche se vi dice “Non disponibile”, il pulsante “Acquista Ora” come vedrete è sempre attivo: questo vi permetterà di prenotarla.

Nintendo Switch OLED, prenota l'ultimo modello della console ibrida!

Considerato tuttavia che si tratta di una console difficile da trovare, quasi come PlayStation 5 e Xbox Series X/S, se volete acquistare una Nintendo Switch OLED vi consigliamo di procedere con la prenotazione e attendere pazientemente che vi arrivi a casa.

Ricordiamo che il modello OLED, a differenza della Switch LITE e di quello originale, dispone di un incredibile display di tipo OLED da 7 pollici con una cornice ancora più sottile per offrire un'immagine ancora più ampia, nitida e luminosa. I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo con questa tecnologia garantiscono insieme un'esperienza di gioco decisamente appagante.

Per il resto, la console è identica alle altre versioni, in termini di potenza e dotazioni. La base inclusa per giocare in modalità TV dispone di due porte USB, una presa HDMI e, l'unica novità, una porta LAN per collegarsi alla rete via cavo.

Nintendo Switch OLED è il modello perfetto se siete amanti del gioco in portatilità: Amazon.it finalmente offre la possibilità di prenotarla e non dovreste attendere tanto prima di riceverla a casa.