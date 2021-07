Ieri è stata annunciata la nuova Nintendo Switch OLED, una versione migliorata della console ibrida giapponese. Da oggi è già possibile preordinarla sul sito GameStop al prezzo ufficiale di 349,98€, disponibile in colorazione bianca o nella classica versione Color Neon, con joy-con rosso e blu.

La console del colosso giapponese introduce un display OLED da ben 7 pollici – più ampio e risoluto rispetto al modello precedente – un kickstand migliorato con 3 livelli di inclinazione e una porta Ethernet LAN sul retro della dock. Il design del dispositivo resta il medesimo, con la possibilità di staccare i joy-con per giocare in multiplayer sullo schermo della Switch o collegando la console alla TV. Inoltre la memoria interna raddoppia, passando da 32 GB a ben 64 GB e arriva un'inedita colorazione bianca.

L'arrivo del modello OLED non toglie spazio alle versioni già in commercio, Switch e Switch Lite resteranno in vendità ad un prezzo inferiore. Nintendo Switch OLED sarà disponibile a partire dal prossimo 8 ottobre, a questo indirizzo c'è un lungo filmato introduttivo che presenta le principali novità della nuova console ibrida giapponese.

Videogames