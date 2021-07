Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Nintendo Switch Lite. Nessuno, vero? Questa piccola console è – secondo noi – la genialata degli ultimi anni, poiché racchiude la potenza della ibrida Nintendo di maggior successo in un corpo compatto e portatile. Perché è il prodotto della settimana? Ve lo spieghiamo subito.

Nintendo Switch Lite: come si fa a non amarla?

Partiamo con ordine: la console “Lite” ha veramente pochissime mancanze rispetto al modello standard e, come si è intuito nel corso degli anni, non sono poi così rilevanti. Ciò che la differenzia dalla versione classica è l'assenza degli switch staccabili e la possibilità di essere connessa alla TV.La variante normale infatti può diventare una console per l'home entertainment da “salotto” come può esserlo una PS o una Xbox. Ma è questo il punto. La Lite è pensata per i giocatori che sono soliti usare la console in giro.

Non fate l'errore di pensare che “in giro” significhi solo al parco, in autobus, sui mezzi e via dicendo. La Switch Lite è perfetta per chi ama giocarci a letto, in bagno, sul divano senza sentire troppo il peso del prodotto. Di fatto, è molto più leggera della variante classica e ha uno schermo più piccolo (5,5 pollici) contro i 7 dell'altra versione. In definitiva: è l'erede del Game Boy, del DS ma con la potenza dell'ultima nata in casa Nintendo.

Si sente la differenza nel gaming? Assolutamente no. Giocare a qualunque titolo sarà un piacere. È potentissima: le prestazioni sono degne di quelle viste sulla sorella maggiore. Se ci pensate, giocare a Zelda Breath of the Wild su un prodottino così' piccolo e compatto sembra quasi un miracolo.

Nintendo Switch Lite è pensata per i giocatori che giocano “da soli”, che non hanno necessità di collegare la console alla TV o di condividere i joy con con qualche amico, perché magari amano giocare in solitaria di tanto in tanto, nei momenti rilassanti della giornata in cui si vuole staccare il cervello.

Il parco di giochi di Nintendo è incredibilmente vasto e si adatta a tutti i gamers, casuali e non solo. Zelda, le esclusive Pokemon, Splatoon, Pikin, tutti i Super Mario (Odissey, Bros, Party, Golf, Paper Mario, Kart) sono titoli unici che divertono i bambini così come gli adulti. Con Nintendo poi, l'effetto nostalgia è sempre da manuale. Provate la remastered dei giochi 3D di Super Mario e vediamo se non vi cade una gocciolina sul viso.

Speriamo di avervi fatto innamorare della console, tanto quanto lo siamo noi. Vi ricordiamo che si può comprare su Amazon a circa 190€. In un prossimo video vi sveleremo anche i migliori gadget e accessori per questa piccolina, quindi non mancate. Ci vdiamo in un prossimo video e ricordatevi che per approfittare di tutte le offerte presenti su Amazon e non solo, abbiamo un canale Telegram dedicato.

