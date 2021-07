Nintendo Switch Pro presenterà un processore a 8 nm con nome in codice “Dane“. Per chi non lo sapesse, questa è la nuova console top di gamma in arrivo del costruttore nipponico. Ci sono state diverse segnalazioni su questo prodotto negli ultimi mesi. L'ibrida next-gen dovrebbe essere lanciata come l'erede della Switch originale commercializzata nel 2017. Scopriamo quali sono gli ultimi rumor a riguardo.

Nintendo Switch Pro: cosa sappiamo sul SoC di bordo?

Secondo il leaker kopite7kimi su Reddit, Switch Pro sarà alimentata da un processore avente nome in codice “Dane“. Questa potrebbe sembrare un'affermazione contraddittoria rispetto a un rapporto precedente che ha rivelato che il chipset ha il nome in codice “Black Knight“. In realtà, si è appena scoperto che entrambi i dettagli sono corretti.

Apparentemente, sia “Dane” che “Black Knight” sembrano essere la stessa cosa. NVIDIA è nota per dare ai suoi chipset i nomi in codice legati al mondo di Marvel Comics. Di fatto, chi è un grande fan di questi fumetti, saprà bene che il nome reale di “Black Night” è proprio “Dane Whitman”.

Of course, Dane is based on 8nm. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 28, 2021

Giusto come remind me, il personaggio apparirà nel prossimo film “Marvel's Eternals” e sarà interpretato da Kit Harington, meglio conosciuto per la sua interpretazione di Jon Snow in Game of Thrones. Ma torniamo a noi.

È stato anche riferito che “Dane” è un chip da 8 nm; si tratta di un grande aggiornamento rispetto al chipset da 20 nm che alimenta l'originale Nintendo Switch. Invece il refresh del 2019 ha fatto sì che la compagnia inserisse un chipset a 16 nm. Il vantaggio di una dimensione del nodo più piccola significa una migliore efficienza energetica e prestazioni. Ciò dovrebbe tradursi in una maggiore durata della batteria per la prossima console rispetto al modello di prima generazione.

L'ultimo rapporto sulla data di lancio per Nintendo Switch Pro afferma che il prodotto hardware non verrà presentato quest'anno ma solo nel 2022. Staremo a vedere.

