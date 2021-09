Il calo di prezzo di Nintendo Switch è ufficiale, in prossimità dell'arrivo del modello OLED il listino ufficiale passa da 349€ a 299€, sia in colorazione Grigia che in versione Neon.

Dopo i rumor degli scorsi giorni è arrivata la conferma ufficiale da parte del colosso giapponese, la Switch standard cala di prezzo e sul sito ufficiale costa ben 50 euro in meno rispetto al solito. Amazon e altri rivenditori non si sono ancora adeguati, ma presto sui vari e-commerce comparirà 299€ come prezzo di vendita ufficiale.

Al lordo di eventuali offerte, il nuovo prezzo consente alla console ibrida giapponese di non sovrapporsi alla nuova versione in arrivo. Nintendo Switch OLED sarà disponibile a partire dal prossimo 8 ottobre 2021 al prezzo di listino di 349,99€, in colorazione bianca o nell'ormai iconica versione Neon.

Mentre Switch Lite non subisce alcuna variazione di prezzo, resta in vendita in forte sconto su Amazon a 187€.

Videogames