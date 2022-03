Nintendo Switch, finalmente le cartelle con il nuovo aggiornamento

Arriva una funzionalità molto attesa da tutti i possessori di Nintendo Switch. Con il debutto del nuovo firmware, distribuito oggi 22 marzo 2022 dal colosso giapponese, viene introdotta la possibilità di organizzare i propri giochi in gruppi o, per essere ancora più comodi, in apposite cartelle.

L'aggiornamento porta il software di sistema di Switch alla versione 14.0.0 e l'organizzazione dei giochi in gruppi è sicuramente la funzionalità inedita più rilevante, ma ci sono anche altre novità.

Nintendo Switch: aggiornamento di sistema 14.0.0, arrivano le cartelle e non solo

Andiamo a leggere nel dettaglio il changelog fornito da Nintendo:

“La funzione “gruppi” è stata aggiunta al menu Tutti i software. Ora puoi creare dei gruppi per mettere in ordine i tuoi software.

Se raggruppi i giochi in base al genere, allo sviluppatore ecc. sarà più facile trovare quello che cerchi. Puoi creare fino a 100 gruppi contenenti ognuno un massimo di 200 titoli.

L'icona per accedere allo schermo “Tutti i software” appare solo se ci sono almeno 13 icone di software sulla console.“

Come creare le cartelle per i giochi su Nintendo Switch

La procedura per creare i gruppi su Nintendo Switch è dunque la seguente:

Assicurati che la console sia aggiornata all'ultima versione, la 14.0.0 Dal menu HOME, scorri a destra fino in fondo e seleziona la voce “Tutti i software“ Premi il pulsante L per visualizzare le tue cartelle Per creare una cartella seleziona “Crea nuovo gruppo” Seleziona i giochi che vuoi aggiungere alla cartella e ordinali come vuoi Inserisci il nome della cartella/gruppo Puoi creare altre cartelle selezionando “Crea nuovo gruppo” in alto a destra

Tra le altre novità dell'aggiornamento, è adesso possibile regolare il volume dei dispositivi audio Bluetooth sia tramite la console stessa sia con i pulsanti del device che stai utilizzando. Insieme, è stato aumentato il volume massimo in uscita di alcune cuffie Bluetooth.