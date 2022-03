Nintendo Switch: ecco come migliorare le prestazioni dei giochi

Il mercato dei videogiochi era una volta ricco di accessori che permettevano di “hackerare” console e vecchi giochi per ottenere funzioni decisamente particolari, per non dire dei veri e propri trucchi. Vite infinite, personaggi segreti, leggi fisiche totalmente stravolte. Oggi sono molto più rari, ma c'è un oggetto per Nintendo Switch che permette se non altro di facilitarsi molto le cose.

Si chiama Switch Up Game Enhancer, e come suggerirebbe il nome stesso se fosse tradotto letteralmente in italiano, è un “potenziatore di gioco”. Ora, lasciando da parte traduzioni improbabili, si tratta di un dispositivo USB che, collegato alla console, permette letteralmente di migliorare alcuni giochi, come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of The Wild. E non c'è solo questo.

Switch Up Game Enhancer: come funziona l'accessorio per Nintendo Switch e dove acquistarlo

Il primo grande vantaggio di Switch Up Game Enhancer è che non richiede doti particolari: ti basta collegarlo alla dock della Nintendo Switch per far sì che sia immediatamente attivo. Da quel momento in poi scoprirete alcune modalità di gioco specifiche per alcuni titoli come Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Breath of The Wild, Pokemon Scudo e Spada e Fortnite.

Esattamente cosa succede? Non aspettarti vite infinite, questo è certo, ma prendiamo in esempio Super Mario Odyssey: il platform richiede alcuni tempi e combinazioni specifiche per portare a termine determinate mosse o imprese. Ebbene, la modalità “Mario” di Switch Up Game Enhancer ti permette di eseguire tutte le mosse speciali di cui hai bisogno con un solo pulsante. Sì, si possono ottenere anche monete infinite e lune, ma ti richiederà un po' di lavoro.

L'altro grande vantaggio però è questo: puoi usare qualsiasi controller. Esatto, se non hai acquistato il pad per Nintendo Switch e possiedi già in casa un DualShock 4, un pad Xbox o altri ancora, puoi utilizzarli per giocare sulla console Nintendo. La compatibilità è immediata e praticamente perfetta. Immagina di giocare Super Mario o Zelda con il controller PlayStation: grazie a questo accessorio potrai farlo.

Se ti ha colpito, Switch Up Game Enhancer puoi acquistarlo su Amazon a soli 34,75€. Si tratta di una spedizione proveniente dal Regno Unito quindi, anche se coperta dalla sicurezza di Prime, ci metterà circa 4-5 giorni ad arrivare. Ma se sei alla ricerca di un modo senza dubbio originale per personalizzare la tua esperienza di gioco su Nintendo Switch non esiste acquisto più azzeccato.