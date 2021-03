Il controller Horipad è un’accessorio originale per la console Nintendo Switch, oggi è disponibile in offerta su Amazon a 34,99€. Lo sonto del 30% corrisponde ad un risparmio effettivo di 15 euro, rispetto al prezzo solito di 50€.

Questo Horipad è il controller ideale per giocare con la Switch connessa alla TV, ha dimensioni ben più generose rispetto ai JoyCon della console giapponese e favoriscono un’ergonomia nettamente migliore. Gli inserti in gomma permettono il massimo grip.

Tra i tasti integrati troviamo 2 stick analogici in posizione asimmetrica, a sinistra le frecce direzionali e a destra i tasti A, B, X e Y, mentre al centro ci sono i 4 pulsanti per navigare nell’interfaccia. Il dispositivo si ricarica tramite cavo collegato alla porta USB-C e può essere utilizzato anche durante la carica. Tra le 6 colorazioni disponibili soltanto la versione grigia è in offerta al 30% di sconto.

Oggi è possibile acquistare il controller Horipad per Nintendo Switch in offerta su Amazon a 34,99€, un ottimo prezzo per un prodotto utile e certificato dal produttore giapponese. Il prodotto aderisce al programma Prime e beneficia della consegna espressa gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Leggi anche: Beats Studio3 Wireless: Cuffie di fascia alta in super offerta (-43%)

Videogames