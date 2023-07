Nintendo Switch Classic a 259€ su Amazon con spedizione gratis

Oggi vi parliamo di una console unica, che ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento multimediale casalingo e portatile. Ci riferiamo, ovviamente, alla Nintendo Switch Classic. Questa stazione videoludica di ultima generazione, lanciata nel marzo del 2017, ha immediatamente catturato l’immaginazione di giocatori di tutte le età con il suo design innovativo e la sua versatilità senza precedenti. Oggi su Amazon costa solo 259,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevela sfuggire.

Nintendo Switch Classic: le caratteristiche

La caratteristica distintiva della Nintendo Switch è la sua capacità di trasformarsi tra le modalità “console da tavolo” e “console portatile”. Quando collegata alla base, si trasforma in una versione tradizionale per giocare sulla TV di casa. Al contrario, scollegandola dalla base, diventa magicamente un dispositivo portatile con schermo incorporato o un tablet, volendo, con i joy-con staccati. Questa flessibilità permette ai giocatori di passare senza soluzione di continuità da una modalità all’altra, permettendo sessioni di gioco ininterrotte, ovunque si trovino. Ma non è solo la portabilità a rendere la Nintendo Switch così speciale.

La console ha una vasta e variegata libreria di giochi, dalla serie classica come “The Legend of Zelda” e “Super Mario” a titoli di terze parti e indie. Nintendo ha continuato a supportare la console con un flusso costante di giochi esclusivi, garantendo esclusive uniche adatta ai clienti di tutte le età. Un esempio? Il nuovissimo Super Mario Wonder in arrivo il 20 ottobre. Oltre alla vasta gamma di giochi, la Switch ha anche un ecosistema di accessori, tra cui controller aggiuntivi, custodie di protezione e volanti per una maggiore esperienza di gioco.

La Nintendo Switch è stata una vera e propria storia di successo per Nintendo. Dopo le difficoltà incontrate con la sua precedente console, la Wii U, questo prodotto ha segnato una ripresa spettacolare per l’azienda. Grazie al suo design innovativo, alla sua libreria di giochi coinvolgenti e alla sua natura inclusiva, la console ha guadagnato il favore di milioni di giocatori in tutto il mondo e oggi infatti, è diventata un gadget senza eguali e senza veri rivali. Su Amazon la pagherete solo 259,00€, spese di spedizione incluse; non lasciatevela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.