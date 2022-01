Nintendo Switch: attenzione ai siti clone che vendono false console

Oggi giorno non c'è molto da scherzare quando si parla di sicurezza. Infatti, i pericoli della rete continuano a crescere quasi indisturbati e il rischio di cadere in una truffa svolgendo le normali attività di acquisto sta diventando sempre più facile. Attenzione perciò a tenere sempre gli occhi ben aperti, soprattutto se siete alla ricerca di una Nintendo Switch. Complice la sua fama indiscussa, purtroppo sono sempre di più i siti clone che propongono false offerte lasciando a bocca asciutta gli utenti che si fidano pensando di acquistare sul sito ufficiale della casa di Kyoto.

Nintendo Switch e gli eShop truffa

Sono esplosi in un attimo gli eShop truffa che, per contenuti e grafica, sembrano proprio identici al sito ufficiale di Nintendo dove è possibile acquistare non solo la famosa console portatile per eccellenza, la Nintendo Switch, ma anche tutti i suoi relativi giochi. Ovviamente, quando ci sono dei banner pubblicitari esca che ingolosiscono proponendo prezzi quasi impossibili è facile cadere nella trappola.

A mettere in guardia gli utenti da questi raggiri è la stessa azienda giapponese che ha anche annunciato di voler procedere per vie legali nei confronti di tutti questi siti clone. Il problema è che, spacciandosi per il famoso eShop di Kyoto, questi cybercriminali adescano le vittime proponendosi con offerte davvero incredibili. Peccato però che, una volta pagata la nuova Nintendo Switch o qualsiasi altro prodotto super scontato, l'utente non riceverà un bel niente.

Oltre ad aver fornito tutti i suoi dati personali e di pagamento, la vittima ha anche perso parte del suo denaro. La cosa peggiore è che, pagando con carta di credito, i criminali potrebbero tranquillamente clonarla e procedere con acquisti fraudolenti senza che il legittimo proprietario se ne accorga.

Occorre perciò prestare più che la massima attenzione quando si decide di acquistare qualcosa tramite il Web. Meglio informarsi e mettere in pratica i consigli per evitare le truffe online soprattutto durante i saldi invernali.