Il Tokio Game Show è alle porte, in occasione dell'evento giapponese molte società presenteranno al pubblico le novità in arrivo prossimamente, ma Nintendo non è fra queste. Il colosso videoludico non sarà presente e non è in programma alcuna conferenza ufficiale, a confermarlo è la compagnia stessa tramite i canali social.

L'intenzione di Nintendo di non prender parte al Tokio Game Show era nell'aria già da diverso tempo, ma la conferma definitiva è arrivata soltanto qualche ora fa. Questa notizia non preclude la presenza di giochi e contenuti dedicati a Nintendo Switch, diverse software house approfitteranno dello show nipponico per presentare nuovi titoli per la console ibrida.

Nintendo ha riferito che collaborerà con alcuni partner per la presentazione di titoli indie per Switch, proprio in occasione del TGS 2021. Alle conferenze minori di software house indipendenti si affiancheranno eventi di ben altra caratura, tenuti da compagnie come Capcom, Bandai Namco, Konami, Square Enix e non solo.

Intanto qualche giorno fa Microsoft ha dissipato l'entusiasmo dei giocatori, invitando loro a non aspettarsi grosse novità durante la conferenza Xbox al Tokio Game Show.

